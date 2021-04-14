Ростуризм: путевку в Турцию или Танзанию можно будет обменять на путешествие по России

Россияне смогут обменять ранее приобретенную путевку в Турцию или Танзанию на путешествие по России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по туризму.

«Отметим, что по согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России», — заявили в Ростуризме.

Российский оперативный штаб по ситуации с коронавирусной инфекцией принял решение приостановить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

Кроме того, Ростуризм опубликовал памятку с рекомендациями о том, что делать российским туристам, которые успели купить туры в Турцию и Танзанию до запрета авиасообщения.

Всего Турция планировала принять до 800 тысяч туристов из РФ к 1 июня.

Ранее глава минтуризма Турции выразил надежду на досрочное снятие ограничений на полеты из России.