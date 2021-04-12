РФПИ: переговоры с Германией по «Спутнику V» находятся на продвинутой стадии

Переговоры с Германией по поставкам российской вакцины от коронавируса «Спутник V» находятся на продвинутой стадии. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пишет РИА «Новости».

«Министерство здравоохранения Германии объявило, что Германия начала прямые переговоры с нами. Контракт на закупку находится на продвинутой стадии», — сказал он.

Дмитриев уточнил, что несколько дней назад стороны провели онлайн-встречу, где обсудили поставки, начиная с сентября по июль.

«Германия сказала, что не хочет ждать, пока Еврокомиссия примет решение по «Спутнику V», — сказал Дмитриев.

Ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии пересекло отметку в три миллиона. Также в немецком Минздраве оценили возможный вклад «Спутника V» в вакцинацию населения.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».