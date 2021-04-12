Путин освободил от должности первого замглавы ФСИН
Полина Рутковская
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Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Рудого.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.
«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», – говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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