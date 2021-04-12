Путин освободил от должности первого замглавы ФСИН

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Рудого.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.