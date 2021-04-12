По факту пожара на «Невской мануфактуре» возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России.

«Председатель Следственного комитета дал поручение руководству Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара на одном из предприятий Северной столицы», — сказали в ведомстве.

Ранее два человека пострадали в результате пожара на фабрике — двое пожарных получили ожоги 40-50% поверхности тела.

Из здания спасатели в общей сложности эвакуировали 40 человек. Представитель ведомства рассказал, что тушению пожара мешают сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки. Площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. метров.