Число случаев коронавируса в Германии превысило 3 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии пересекло отметку в три млн. Об этом сообщил институт Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава ФРГ.

По его данным, с начала эпидемии в стране зафиксировали 3 011 513 случаев COVID-19, умерли 78 452 пациента.

За последние сутки было выявлено 13 245 новых инфицированных, скончались 99 человек.

Накануне стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавирусной инфекции.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».