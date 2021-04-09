Минздрав ФРГ оценил возможный вклад «Спутника V» в вакцинацию населения

Глава министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в ходе пресс-конференции заявил, что в случае поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Германию, это событие могло бы внести большой вклад в кампанию вакцинации в стране. Об этом сообщает Reuters.

«Ключевой вопрос для меня — произойдет ли это во втором или третьем квартале, потому что в таком случае это внесет вклад в прививочную кампанию», — подчеркнул он.

По словам Шпана, на данный момент ФРГ ведет переговоры с РФ на тему предварительного соглашения о закупке российского препарата. Также он отметил, что главным требованием Германии является одобрение вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

«Чем быстрее российский заявитель предоставит данные, тем быстрее будет регистрация», — добавил он.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и немецкое правительство начали переговоры по соглашению о поставках российской вакцины «Спутник V» в Германию.

До этого глава регионального минздрава Гарри Главе заявил, что немецкая федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания намерена закупить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».