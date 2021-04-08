В Белоруссии не ожидают массового оттока медицинских кадров. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает «Интерфакс».

«К сожалению, отток кадров есть. Примерно 200-250 человек... 200-250 человек в год уезжают за границу с целью продолжения своей трудовой деятельности там. А выпускается 2,6 тыс. - 2,8 тыс.», — сказал Пиневич.

Также он рассказал, как в республике будут побуждать медиков вернуться.

«Первое, понятно, это зарплата. В чем мы проигрываем, кроме Украины, и по западному периметру, и по восточному периметру», — констатировал он.

По словам министра, правительство хочет сделать так, что бы медики «получали среднюю зарплату примерно, как получают с ковидными надбавками».

Кроме того, в Минздраве рассчитывают решить вопрос с кадрами и с помощью введения «резидентуры». «Мы впервые ввели это понятие, когда подготовка кадров высокой квалификации будет идти в течение трех-четырех лет», — сказал Пиневич.

Ранее Пиневич заявил, что в октябре республика планирует запустить полный производственный цикл российской вакцины от COVID-19.