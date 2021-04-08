Читателей индийской газеты возмутило неуместное фото Путина
Карина Казанцева
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Газета Indian Express по ошибке опубликовала фотографию российского лидера Владимира Путина, чем возмутила читателей.
Читатели индийского медиа даже обратились с жалобами к официальному аккаунту Кремля. Газета случайно опубликовала фотографию Путина в статье о судебном процессе над журналистом Варуном Хирематом.
Многие пользователи раскритиковали невнимательность журналистов. Некоторые даже посчитали оплошность оскорбительной, утверждая, что издание должно официально извиниться перед российской стороной.
Позже Indian Express написала в Twitter, что снимок попал в статью из-за технической ошибки. Журналисты отметили, что сожалеют о произошедшем.
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