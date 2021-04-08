Регулятор ЕС добавил сведения о тромбозах в описание AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам добавило сведения о возможном развитии тромбозов в описание вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ ЕМА.

«Сочетание тромбозов и тромбоцитопении, в некоторых случаях сопровождающееся кровотечением, в очень редких случаях наблюдалось после вакцинации препаратом», — говорится в документе.

Теперь врачи, производящие вакцинацию, должны сообщать пациентам о возможных побочных эффектах, а также инструктировать, как привившимся следует себя вести, если у них появляются симптомы тромбоза, то есть одышка, боль в груди или животе, отек ног, сильные и постоянные головные боли и ухудшение зрения.

Ранее сообщалось, что разработчики британско-шведской вакцины от коронавируса AstraZeneca начали исследования, почему после прививки препаратом у некоторых пациентов образуются тромбы.

7 апреля Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий сообщило, что в стране зафиксированы 79 случаев образования тромбов у привившихся вакциной от коронавируса AstraZeneca. Также регулятор не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca для лиц младше 30 лет из-за растущего числа доказательств, связывающих вакцину с образованием тромбов.

Позже в ВОЗ назвали вероятной связь между AstraZeneca и тромбозом. В ВОЗ подчеркнули, что описанные случаи вызывают озабоченность, но они крайне редки: среди почти 200 миллионов привитых зафиксированы единичные случаи.