Португалия приостановит использование AstraZeneca

Португалия приостановит вакцинацию препаратом от коронавируса AstraZeneca в некоторых возрастных категориях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Как сообщили СМИ, власти объявят о решении в четверг. Телеканал не стал уточнять, о каких группах идет речь.

Ранее сообщалось, что разработчики британско-шведской вакцины от коронавируса AstraZeneca начали исследования, почему после прививки препаратом у некоторых пациентов образуются тромбы.

7 апреля Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий сообщило, что в стране зафиксированы 79 случаев образования тромбов у привившихся вакциной от коронавируса AstraZeneca. Также регулятор не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca для лиц младше 30 лет из-за растущего числа доказательств, связывающих вакцину с образованием тромбов.

Позже в ВОЗ назвали вероятной связь между AstraZeneca и тромбозом. В ВОЗ подчеркнули, что описанные случаи вызывают озабоченность, но они крайне редки: среди почти 200 миллионов привитых зафиксированы единичные случаи.