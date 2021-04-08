Попова допустила возможность избежать третью волну коронавируса в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при соблюдении в Российской Федерации всех правил профилактики, третьей волны COVID-19 можно будет избежать. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

«У нас не будет третьей волны, если мы будем также трепетно относиться к правилам, которые мы сами для себя выработали и которые нас защищают: это маски, это чистые руки, это чистое лицо, чистые гаджеты, и максимально сторониться всех мест массового скопления», — подчеркнула она.

По ее словам, с начала 2021 года около 24 740 граждан РФ, которые заразились коронавирусной инфекцией, вернулись в страну из-за рубежа. Это составляет 1% всех вернувшихся россиян.

Также она добавила, что неправильно разделать пандемию COVID-19 на волны, на ее взгляд, вирус носит сезонный характер.

Ранее Попова заявила, что значимое количество завезенных штаммов мутировавшей коронавирусной инфекции происходит из Турции. Также она обратила внимание на то, что в Турции ситуация с COVID-19 осложняется довольно быстро.