Студентов СахГУ расселят в гостиницах после гибели двоих в общежитии

Студентов СахГУ, которые уходили на дистанционное обучение из-за ЧП в общежитии, разместят в гостиницах и хостелах. Об этом сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.

В марте в одном из общежитий СахГУ от удара током погибли первокурсник из села Быков Долинского района и второкурсник из села Ясное Тымовского района. Один получил травму во время принятия душа от короткого замыкания электропроводки титана. Второй погиб, пытаясь спасти своего друга.

После трагедии началась проверка электрооборудование всех социальных учреждений в регионе. Кроме того, семьям погибших окажут финансовую помощь.

Новость дополняется.