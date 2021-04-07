Канцлер Австрии допустил одобрение «Спутника V» в обход ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц допустил, что страна зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, не дожидаясь общеевропейского решения. Его слова приводит РИА «Новости».

«Конечно, есть возможность сделать это (зарегистрировать «Спутник V») на национальном уровне, если на европейском это продлится слишком долго», – отметил Курц.

Ранее австрийский канцлер заявил, что переговоры с Россией о закупке вакцины «Спутник V» находятся на последней стадии. Он пояснил, что доступ к российской вакцине позволит значительно ускорить процесс вакцинации в Австрии.

На данный момент российский препарат не прошел сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.