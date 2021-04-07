Названы организованные волонтерами-медиками мероприятия в рамках акции «Будь здоров!»

В рамках Всероссийской акции «Будь здоров!» в течение нескольких дней волонтеры-медики проведут для россиян флешмобы, зарядки, челленджи, мастер-классы и интерактивные сессии, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 7 апреля.

Также пройдут товарищеские матчи по футболу, волейболу, баскетболу среди команд волонтерских организаций.

Официальный старт акции будет дан в Национальном медицинском исследовательском центре терапии и профилактической медицины Минздрава России, где состоится самое масштабное мероприятие акции — фестиваль «Будь здоров! FEST».

Также в рамках Всероссийского флешмоба «ЗОЖ для разных профессий» россиянам предлагается записать короткие видео, где они расскажут о том, что помогает им сохранять форму и быть здоровыми, учитывая их трудовую деятельность.