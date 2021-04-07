Фургал госпитализирован с COVID-19

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который проходит обвиняемым по делу об организации убийств, доставлен в больницу следственного изолятора «Матросская тишина» с новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еву Меркачеву.

Правозащитница подтвердила, что Фургал заразился коронавирусом.

«В больницу СИЗО «Матросская тишина» его доставили в удовлетворительном состоянии», — рассказала она.

Ранее адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян сообщил, что Фургал получил положительный результат анализов на коронавирус нового типа. Представитель защиты также заявил, что адвокаты намерены ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемого на ту, которая не требует содержания под стражей.

Фургала задержали 9 июля 2020 года по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника, на данный момент срок ареста продлен до до 8 июня 2021 года.

По версии следствия, бывший губернатор был организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. В СК также отметили, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников.