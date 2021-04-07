Задержанного в Дубае за якобы проведение голой фотосессии россиянина отпустили

Алексея Концова, который якобы снимал голых девушек на балконе отеля Dubai Marina, полиция Дубая выпустила на свободу, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на брата ранее задержанного россиянина.

Дубайская полиция арестовала Алексея за то, что он якобы снимал обнаженных девушек, находясь на балконе соседнего с отелем здания.

«Это видео не он снимал. Его даже там не было!» – заявил брат ранее задержанного, Иван Концов.

По его словам, Алексея уже выпустили из полиции.

Полиция Дубая в понедельник, 5 апреля, арестовала более десяти девушек, которые обнаженными танцевали и позировали на камеру на балконе дубайской гостиницы Dubai Marina. Затем СМИ сообщили, что по делу об обнаженной фотосессии был задержан российский предприниматель.

Представители генконсульства России в Дубае и Северных Эмиратах сообщили, что в числе задержанных девушек нет россиянок. Задержанных из-за обнаженной съемки в Дубае депортируют на родину.

Позже украинские СМИ назвали организатора скандальной фотосессии в Дубае.