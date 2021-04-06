Испытания вакцины AstraZeneca на детях приостановлены в Великобритании

В Великобритании приостановлены испытания вакцины от коронавируса компании AstraZeneca на детях, сообщает SkyNews.

Причиной остановки испытаний стало выявление случаев образования тромбов у привитых взрослых, указано в сообщении. В настоящее время разработчики вакцины ожидают дополнительную информацию от британского Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).

«Хотя в педиатрическом клиническом испытании нет проблем с безопасностью, мы ожидаем дополнительной информации от MHRA о его обзоре редких случаев тромбоза/тромбоцитопении, которые были зарегистрированы у взрослых, прежде чем проводить какие-либо дальнейшие испытания», – указано в заявлении разработчиков.

Ранее европейский лекарственный регулятор EMA сообщил о наличии связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в свою очередь заявили, что связи между вакциной и тромбозом не видят.