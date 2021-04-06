В России за год выявили 1529 сайтов лжебанков

В I квартале 2021 года в России зафиксировано 1529 лжебанков, которые маскируются под сайты кредитных организаций, их число выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 го. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на компанию по кибербезопасности BI.ZONE.

По данным экспертов, за весь прошлый год в России обнаружено почти 6,5 тыс. сайтов лжекредитных организаций.

«Число фишинговых сайтов растет, потому что это самый дешевый и массовый способ атаки на граждан. В прошлом году преступники активизировались на фоне массового перехода на удаленную работу и пока не сбавляют темп» — говорится в сообщении.

Отмечается, что на мошеннических сайтах у россиян выманивают данные банковских карт или сведения для входа в аккаунт кредитной организации.