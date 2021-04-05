В Минздраве объяснили необходимость вакцинации онкобольных от COVID-19

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что вакцинировать пациентов с онкологическими заболеваниями необходимо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако он добавил, что перед прививкой важно проконсультироваться со своим лечащим врачом.

«Не только возможна, но и необходима», — сказал Каприн о прививке для онкобольных на конгрессе «Человек и лекарство».

Директор НМИЦ радиологии имени Герцена подчеркнул, что в сложных ситуациях перед прививкой можно обратиться в исследовательский центр, где проводят телемедицинские консультации.

В августе 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину против COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутник V». Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – от центра «Вектор» Роспотребнадзора »ЭпиВакКорона» и препарат «КовиВак», разработанный Центром имени Чумакова РАН.

Ранее Россиян предупредили о последствиях отказа от вакцинации от COVID-19.