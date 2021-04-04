Зеленский подписал указ о вакцинации украинцев от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вакцинации населения страны против коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

Документ №139/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 «О Национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021» обнародован на сайте президента.

Указ предусматривает создание Национального плана вакцинации. Согласно ему, большинство взрослых Украины будут привиты до конца 2021 года, чтобы в стране появился коллективный иммунитет. Кабинет министров должен разработать и утвердить этот план в течение недели, в том числе ежемесячное число прививок, а также определить источники и сроки поставки препарата. Кроме того, минздрав должен принять меры, чтобы повысить международное сотрудничество для поставки большего числа вакцин против коронавируса в страну.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

На Украине коронавирусом заразились 1 797 027 человек, умерли 35 994 пациента.