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Средства ПВО за ночь сбили 35 снарядов и три беспилотника над Белгородской областью

МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 35 снарядов и три БПЛА над Белгородской областью

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 35 снарядов реактивных систем залпового огня и три беспилотника над Белгородской область. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

В военном ведомстве уточнили, что снаряды были реактивных систем залпового огня «Ольха» и Вампир».

«Три реактивных снаряда РСЗО «Ольха», тридцать два реактивных снаряда РСЗО «Вампир»», — заявили в Минобороны, уточнив, что также удалось сбить три беспилотника.

22 мая в МО РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 34 беспилотных летательных аппарата, две управляемые авиационные бомбы французского производства Hummer и снаряд американского производства Himars Вооруженных сил Украины.

Также Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО утром 22 мая пресекли попытку ВСУ атаковать беспилотными летательными аппаратами и противорадиолокационной ракетой Harm производства США Белгородскую область.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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