Милей спел песню на стадионе в Буэнос-Айресе

Президент Аргентины Хавьер Милей спел на стадионе в Буэнос-Айресе перед тысячами людей. Об этом сообщил телеканал TN.

На стадионе «Луна-парк», вмещающем более 11 тысяч человек, Милей решил презентовать свою книгу. Власти Аргентины отмечали, что средства из бюджета страны на мероприятие не выделялись. Книга называется «Капитализм, социализм и неоклассическая ловушка», в ней отражены основные взгляды Милея на принципы и особенности экономического развития.

Презентацию глава Аргентины начал с исполнения перед зрителями песни известной аргентинской рок-группы «Ла-Ренга», которая начинается фразой: «Привет всем! Я лев – зверь, рычащий посреди проспекта». Милей изменил песню на свой лад, пообещав в ней «сожрать» политическую «касту» Аргентины.

Со львом сравнивает себя сам Милей и его сторонники. Изображение этого животного есть на футболках и толстовках, которые продаются во время мероприятий, организованных в поддержку президента.

19 мая руководитель МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид решил отозвать посла страны в Аргентине после слов главы государства Милея о жене испанского премьер-министра Педро Санчеса. Аргентинский президент выступил на мероприятии испанской партии Vox и упомянул «продажную жену», не называя, при этом, ничьих имен, но дав понять, о ком именно идет речь.

После отзыва испанского посла Милей назвал Санчеса трусом, напомнил, что испанские власти называли президента Аргентины расистом и женоненавистником и призвал их извиниться.

Ранее Милей высказался о будущем отношений Аргентины с Испанией.