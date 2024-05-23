Богатейшие семьи мира назвали большую угрозу, чем конфликт на Украине

Богатейшие семьи США и Юго-Восточной Азии назвали самой большой для них угрозой в течение следующих пяти лет повышение налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса UBS Group AG о семейных компаниях, созданных «богатейшими кланами мира» для управления своим состоянием, передает Bloomberg.

Опрос проводился с января по март 2024 года. В нем приняли участие 320 человек. Средний чистый доход каждой семьи, опрошенной UBS Group AG, составляет $2,6 млрд.

73% участников опроса из США и 59% из Юго-Восточной Азии назвали главным риском в ближайшие пять лет повышение налогов. Серьезный геополитический конфликт самым значимым риском назвали 55% семей в США и 52% в Юго-Восточной Азии.

При этом менее половины респондентов посчитали самой значимой проблемой военные конфликты, несмотря на палестино-израильский конфликт или конфликт на Украине.

По данным Bloomberg, опрос проводился на фоне стремлений правительств разных стран увеличить прибыль от доходов «сверхбогатых» людей.

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