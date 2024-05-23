Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье подростки раздели семиклассницу и пытали ее электрошокером

Shot: в Подмосковье подростки домогались школьницы и пытали ее электрошокером

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

В Красногорске двое подростков домогались 13-летней школьницы в машине, молодые люди пытали девочку электрошокером, чтобы она не могла оказать сопротивление. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

13-летняя школьница отправилась гулять с подругами и старшими приятелями, школьница находилась в машине с 15-летним знакомым и его 16-летним другом. Молодые люди начали приставать к ребенку и заставили ее раздеться. Чтобы девочка не могла сопротивляться, они били ее электрошокером.

От злоумышленников ребенка спасла мать, женщина искала дочь во дворах жилых домов и обнаружила подозрительный автомобиль. Вместе с родственницей женщина отбилась от подростков и смогла вытащить девочку из машины. Семья обратилась с заявлением в полицию, молодых людей удалось задержать, проводится доследственная проверка.

Ранее в Нижневартовске таксист заблокировал двери авто и домогался 15-летней девочки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами