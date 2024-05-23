Экс-игрок сборной Англии призвал тренера «Байера» уйти из клуба

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, работающий сейчас экспертом на британском телевидении, в шутку призвал главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо уйти из клуба после поражения его команды в финале Лиги Европы от итальянской «Аталанты».

«Алонсо, уходи», — написал Линекер в соцсетях.

Встреча, которая прошла в ирландском Дублине, завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман. Российский игрок «Аталанты» Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубок. В чемпионате Италии текущего сезона клуб из Бергамо занял пятое место, а в Кубке Италии проиграл туринскому «Ювентусу».

В сезоне-2023/24 «Байер» стал чемпионом Германии. В финале Кубка Германии клуб из Леверкузена сыграет с «Кайзерслаутерном». Встреча пройдет 25 мая.

Ранее «Аталанта» проиграла в финале Кубка Италии.