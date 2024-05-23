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В Братске ребенок выпал из окна многоэтажки, пока его отец спал

В Иркутской области шестилетний мальчик выпал из окна третьего этажа

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Shutterstock

В Иркутской области дошкольник госпитализирован с травмами после падения из окна. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Комсомольской, шестилетний мальчик остался без присмотра взрослых и выпал из окна третьего этажа. В момент происшествия в квартире находился отец ребенка, мужчина спал в соседней комнате.

Пострадавшего под окнами нашли очевидцы, ребенка госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии. По факту травмирования малолетнего проводится доследственная проверка, за жизнь ребенка борются врачи.

До этого сообщалось, что в Бурятии четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Ребенка, лежавшего на детской площадке рядом с домом, заметили очевидцы и сообщили в экстренные службы, он получил тяжелые травмы, пострадавший госпитализирован в критическом состоянии. О произошедшем мать мальчика узнала только вечером от соседей, женщина вернулась домой и обнаружила, что окно в одной из комнат открыто. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее трехлетний ребенок госпитализирован после падения из окна в Приморье.

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