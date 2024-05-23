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Продюсер о Пугачевой и Ротару: «Было что-то вроде холодной войны»

Продюсер Алина Красная вспомнила о конкуренции Ротару и Пугачевой из-за гонораров

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РИА Новости

Телевизионный продюсер Алина Красная заявила, что главной причиной противостояния Аллы Пугачевой и Софии Ротару были гонорары. Ее слова передает kp.ru.

«Если Ротару узнавала, что Пугачева участвует с ней в одном и том же мероприятии, София Михайловна сразу поднимала ценник в два раза, зная, что Алла задешево выступать не будет», — рассказала эксперт.

Красная вспомнила, как однажды Примадонна получила полмиллиона долларов за участие в одном из музыкальных фестивалей в Баку. Эксперт заявила, что ее коллега Ротару «страшно гневалась», узнав о гонораре певицы, потому что на тот момент артистка получала вдвое меньше. Продюсер рассказала, что затем Ротару потребовала от организаторов мероприятия предоставить ей частный джет на обратную дорогу, как у Пугачевой.

В то же время промоутер Сергей Лавров заявил, что открытой конфронтации между Пугачевой и Ротару никогда не было — «скорее было что-то вроде холодной войны». Он вспомнил, как певицы помогали друг другу, несмотря на конкуренцию. Однажды, например, Ротару дала коллеге лекарство, когда у Пугачевой разболелась голова на сборном концерте.

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