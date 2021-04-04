Гинцбург: вакцина «Спутник Лайт» вдвое снижает вероятность заражения коронавирусом
Катерина Медведева
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация препаратом «Спутник Лайт» вдвое снижает риск заражения коронавирусом.
«Есть вариант «Лайт», который собой представляет первый компонент вакцины «Спутник V», — объяснил микробиолог в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, если препарат использовать без второй дозы, то это даст возможность снизить риск заражения инфекцией на 50-60%.
29 марта Минздрав РФ приступил к регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». До это в Москве проводилась вакцинация участников исследования вакцины.
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