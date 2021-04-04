Гинцбург: вакцина «Спутник Лайт» вдвое снижает вероятность заражения коронавирусом

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация препаратом «Спутник Лайт» вдвое снижает риск заражения коронавирусом.

«Есть вариант «Лайт», который собой представляет первый компонент вакцины «Спутник V», — объяснил микробиолог в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, если препарат использовать без второй дозы, то это даст возможность снизить риск заражения инфекцией на 50-60%.

29 марта Минздрав РФ приступил к регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». До это в Москве проводилась вакцинация участников исследования вакцины.