В Якутии порывом ветра уничтожило копию корабля «Мандалорца»

В городском парке «Урдэл» в Якутске, где в марте установили макет звездолета из сериала «Мандалорец», арт-объект был уничтожен сильным порывом ветра — таким образом, повторив судьбу оригинала, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на автора проекта Айаала Федорова.

«Вчера в парке поднялся вихрь. Сначала закрутило рядом стоящий автомобиль, затем сбоку ударило корабль, его приподняло и вынесло на несколько метров в левую сторону. И наш макет превратился в мусор», — рассказал Федоров.

На строительство макета звездолета у энтузиастов ушло 750 тыс. рублей. В планах команды было монетизировать свое творчество через создание видео на YouTube.

«Но, увы, ничто не вечно… Но я думаю, главное то, что про наш родной Якутск узнали - и не только жители России, но и далеко за пределами страны... Сегодня мы едем убирать место, где стоял корабль», — пояснил автор проекта.

По словам Федорова, команда еще не решила, что они будут делать: восстанавливать старый макет или делать новый, более стойкий.

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