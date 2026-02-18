В Кремле ответили на вопрос, доложили ли Путину о ходе переговоров в Женеве

Президент РФ Владимир Путин получает прямые доклады о ходе переговоров делегаций России, Украины и США в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
«Пока рано говорить. Идут прямые доклады президенту», — сказал он журналистам.
17 февраля в Женеве состоялся новый раунд переговоров делегаций США, Украины и России по мирному урегулированию. Встреча шла четыре с половиной часа. Москва и Киев по итогам первого дня достигли существенного прогресса, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Трехсторонние переговоры продолжились 18 февраля в 11:00 по московскому времени.
По информации The Economist, перед переговорами украинская делегация раскололась из-за вопроса заключения мирного договора.
Одно крыло считает, что интересам Украины лучше всего послужит быстрое соглашение под руководством США, и опасается, что окно для действий может вскоре закрыться. Но другое крыло, находящееся под влиянием экс-главы администрации Андрея Ермака, меньше заинтересовано в этом.
Ранее журналистам закрыли доступ на переговоры по Украине.