В Кремле ответили на вопрос, доложили ли Путину о ходе переговоров в Женеве

Песков о переговорах в Женеве: идут прямые доклады Путину

Президент РФ Владимир Путин получает прямые доклады о ходе переговоров делегаций России, Украины и США в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Пока рано говорить. Идут прямые доклады президенту», — сказал он журналистам.

17 февраля в Женеве состоялся новый раунд переговоров делегаций США, Украины и России по мирному урегулированию. Встреча шла четыре с половиной часа. Москва и Киев по итогам первого дня достигли существенного прогресса, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Трехсторонние переговоры продолжились 18 февраля в 11:00 по московскому времени.

По информации The Economist, перед переговорами украинская делегация раскололась из-за вопроса заключения мирного договора.

Одно крыло считает, что интересам Украины лучше всего послужит быстрое соглашение под руководством США, и опасается, что окно для действий может вскоре закрыться. Но другое крыло, находящееся под влиянием экс-главы администрации Андрея Ермака, меньше заинтересовано в этом.

Ранее журналистам закрыли доступ на переговоры по Украине.