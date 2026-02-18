Делегация Кубы прибыла в Москву на переговоры с Лавровым

Делегация Кубы во главе с министром иностранных дел республики Бруно Родригесом прибыла в Москву на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, встреча начнется примерно через два часа.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности и подписал указ о введении пошлин на товары из стран, которые поставляют в республику нефть. На этом фоне член конгресса США от Республиканской партии Карлос Гименес призвал туристов покинуть Кубу, «пока не стало слишком поздно».3

13 февраля замглавы МИД РФ заявил, что Россия солидарна с Кубой и будет ей помогать, в том числе материально, работа уже начата.

Ранее на Кубе выросли цены на туристические услуги из-за блокады США.