«Неминуемый ответ России»: депутат – об идее ядерного оружия в Эстонии

Депутат Слуцкий: появление ядерного оружия в Эстонии опасно для ее жителей
Павел Бедняков/РИА Новости

Заявления главы МИД Эстонии о возможности появления ядерного оружия – «опасная словесная эскалация», заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Риторика главы МИД Эстонии, не исключившего возможности размещения ядерного оружия на территории Республики, нарушает положения ДНЯО. Опасная словесная эскалация, опасная, прежде всего, для жителей Эстонии», — сказал парламентарий.

Слуцкий пригрозил ответом со стороны России на размещение ядерного оружия в Эстонии.

«И стоит обратить внимание на то, что НАТО не обладает абсолютно никаким правом на размещение ядерного оружия. Официально признанные ядерные державы, входящие в блок (США, Франция и Великобритания), связаны определенным набором обязательств, нарушение которых повлечет неминуемый ответ России. Зачем министру иностранных дел Эстонии ради «торговли русофобией» делать из своей страны перекрестную мишень?» — заключил он.

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что власти страны могут согласиться на размещение ядерного оружия НАТО. Он отметил, что у государства нет доктрины, которая могла бы запретить это.

В 2025 году глава МО Эстонии Ханно Певкур заявил, что республика готова принять у себя самолеты НАТО, способные нести ядерные боеголовки.

19 ноября 2024 года президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину России. Согласно документу, Москва расценивает нападение со стороны неядерного государства при поддержке ядерного как совместное. При этом Россия будет считать агрессию со стороны государства из состава военной коалиции, блока или союза как агрессию такого объединения в целом. Кроме того, согласно доктрине, Россия может применить ядерное оружие при наличии у потенциального противника оружия массового поражения.

Ранее стало известно, что россияне ожидают гонку вооружений между Россией и США.
 
