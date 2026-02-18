В Кремле отказались говорить, что обсуждается на переговорах в Женеве

Песков заявил, что пока рано говорить об обсуждаемых в Женеве вопросах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о том, что обсуждается на трехсторонних переговорах с Украиной и США в Женеве. Он высказался о ситуации в ходе регулярного брифинга.

Журналисты во время мероприятия попросили представителя Кремля прокомментировать сообщения о том, что глава Украины Владимир Зеленский поручил делегации организовать ему встречу с российским лидером Владимиром Путиным в швейцарском городе.

«Переговоры идут второй день. Сейчас пока, что обсуждалось, вряд ли следует говорить», — сказал Песков.

Он призвал дождаться завершения третьего раунда переговоров в формате Россия — США — Украина.

17 и 18 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров российской, американской и украинской делегаций. Группу представителей Москвы возглавляет помощник президента страны Владимир Мединский.

Как сообщил портал Axios, Зеленский якобы поручил своей команде организовать ему встречу с Путиным в швейцарском городе. По мнению украинского лидера, лучший способ добиться прорыва в территориальном вопросе — провести переговоры на высшем уровне.

Ранее в Государственной думе России рассказали, от чего зависит возможность встречи Путина и Зеленского.