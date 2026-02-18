Россия и Иран начали обсуждать локализацию производства турбин для энергетики

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что Москва и Тегеран рассматривают возможность локализации производства иранских турбин в России. Его слова передает РИА Новости.

Цивилев не поделился какими-либо деталями о будущей работе, отметив только, что в Иране есть компании, занимающиеся производством турбин.

В последние десятилетия Россия использовала западное оборудование для энергетики, в том числе закупаемое у немецкой Siemens, но из-за санкций больше не может этого делать. Вместе с тем отечественные производители испытывают сложности с разработкой и выпуском оборудования, что является одним из главных препятствий для модернизации и строительства электростанций.

В Иране с 1993 года работает компания Marna Group. Десять лет назад она получила лицензию немецкой Siemens для производства газовых турбин типа F.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Иран готов передать свой обогащенный уран России для сделки с США.

WSJ отмечает, что Иран на сегодня является единственной страной, не обладающей ядерным оружием, которой удалось добиться обогащения урана на 60%. Для производства термоядерного заряда обогащение должно достигать не менее 90%.

Ранее Трамп назвал смену власти в Иране лучшим исходом для США.