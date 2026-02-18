Веганский алкоголь впервые прошел сертификацию в России

Первый веганский алкоголь сертифицировали в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Роскачество.

«Орган по сертификации «Роскачество — Веган» выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус», — говорится в сообщении.

Его получило предприятие из Башкортостана АО «Башспиртпром». Это первый производитель в регионе, подтвердивший соответствие продукции ГОСТу.

Сертификация проведена аккредитованным органом. Производитель получил право маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, добавили в Роскачестве.

