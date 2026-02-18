Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Женщину арестовали за оскорбление соседей с помощью мегафона

OC: на Тайване арестовали женщину, оскорблявшую соседей с помощью мегафона
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

На Тайване суд вынес приговор женщине по фамилии Чэнь, которая на протяжении почти двух лет систематически нарушала покой соседей в ночное время. По данным следствия, она установила на балконе своего дома звукоусилительное оборудование и не менее трех раз в неделю использовала его для трансляции оскорблений в адрес жителей района, пишет Oddity Central.

Как установил суд, Чэнь включала мегафон на максимальной громкости и в течение нескольких десятков минут выкрикивала ругательства в адрес соседей, с которыми у нее ранее возникали конфликты. При этом громкость была настолько высокой, что мешала отдыху не только непосредственным участникам спора, но и другим семьям, проживающим поблизости.

После многочисленных попыток урегулировать ситуацию десятки жителей района обратились с коллективной жалобой в полицию. Дело было передано в суд. В ходе разбирательства Чэнь признала, что использовала мегафон в ночные часы, однако заявила, что делала это лишь эпизодически и в ответ на шум со стороны соседей, который, по ее словам, мешал ей спать.

Судья пришел к выводу, что преднамеренное и регулярное использование звукоусилительной аппаратуры для трансляции оскорбительной лексики в позднее время выходит за рамки допустимого поведения и нарушает общественный порядок. Женщине назначено наказание в виде трех месяцев лишения свободы с возможностью замены тюремного срока штрафом в размере $3600. Приговор может быть обжалован.

Ранее житель Тайваня отравился свинцом после многолетнего использования одной и той же термокружки.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!