Женщину арестовали за оскорбление соседей с помощью мегафона

На Тайване суд вынес приговор женщине по фамилии Чэнь, которая на протяжении почти двух лет систематически нарушала покой соседей в ночное время. По данным следствия, она установила на балконе своего дома звукоусилительное оборудование и не менее трех раз в неделю использовала его для трансляции оскорблений в адрес жителей района, пишет Oddity Central.

Как установил суд, Чэнь включала мегафон на максимальной громкости и в течение нескольких десятков минут выкрикивала ругательства в адрес соседей, с которыми у нее ранее возникали конфликты. При этом громкость была настолько высокой, что мешала отдыху не только непосредственным участникам спора, но и другим семьям, проживающим поблизости.

После многочисленных попыток урегулировать ситуацию десятки жителей района обратились с коллективной жалобой в полицию. Дело было передано в суд. В ходе разбирательства Чэнь признала, что использовала мегафон в ночные часы, однако заявила, что делала это лишь эпизодически и в ответ на шум со стороны соседей, который, по ее словам, мешал ей спать.

Судья пришел к выводу, что преднамеренное и регулярное использование звукоусилительной аппаратуры для трансляции оскорбительной лексики в позднее время выходит за рамки допустимого поведения и нарушает общественный порядок. Женщине назначено наказание в виде трех месяцев лишения свободы с возможностью замены тюремного срока штрафом в размере $3600. Приговор может быть обжалован.

