ВС РФ освободили Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России (ВС РФ) в ходе наступления взяли под контроль населенный пункт Криничное в Запорожской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, российские войска установили контроль над населенным пунктом Харьковка в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве.

16 февраля ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Покровка в Сумской области. По данным Минобороны, в результате решительных действий группировки войск «Север» из населенного пункта были выбиты силы противника.

По подсчетам, за 2025 год российские бойцы взяли под контроль не менее 275 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Только с 26 сентября по 30 ноября ВС России освободили не менее 70 населенных пунктов. Больше всего освобожденных территорий зафиксировано в Донецкой народной республике — 23.

27 ноября президент России Владимир Путин заявил, что по всем направлениям на фронте для ВС РФ сохраняется позитивная динамика.



Ранее Белоусов поздравил десантников 108-го полка со взятием Приморского в Запорожской области.