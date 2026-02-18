Размер шрифта
Общество

В Подмосковье школьник потерял обувь во время прогулки по лесу и отморозил ноги

Министерство здравоохранения Московской области

В Балашихе 12-летний школьник отморозил ноги во время прогулки в лесу и чудом избежал ампутации. Об этом рассказали в Минздраве Московской области.

Мальчик долго гулял с друзьями по лесу и потерял обувь в сугробе. Он вернулся домой в одних носках, заработав тяжелое обморожение нижних конечностей. Родители вызвали скорую, и ребенка срочно госпитализировали в Балашихинскую больницу.

«К сожалению, такие случаи не редкость. Дети, увлеченные игрой, часто не осознают рисков, связанных с зимними развлечениями. С первых дней нахождения в стационаре ребенок получал комплексную терапию, которая заключалась в восстановлении микроциркуляции в нижних конечностях», — отметил заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев.

Юному пациенту назначили комплексную терапию. Мальчику давали препараты для восстановления микроциркуляции, питания тканей и расширения сосудов, а также ежедневно делали перевязки. Сейчас школьник уже может ходить и чувствует себя гораздо лучше.

Ранее врач голой забралась в морозильную камеру и замерзла.
 
