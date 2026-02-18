Мерц пожаловался на издевательскую риторику со стороны России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что февральский визит советника президента Франции в Москву прошел безрезультативно, а европейцам приходится выслушивать насмешки, издевательства и оскорбления из Кремля. Об этом политик рассказал в интервью подкасту Machtwechsel, пишет Welt.

«Бомбардировки усилились. К тому же, нам приходится выслушивать насмешки и издевательства из Кремля, даже личные оскорбления в наш адрес. Они могут всё это делать, но для меня это скорее признак слабости и нервозности в Москве», — сказал Мерц.

Политик напомнил, что европейцы обсуждали возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным в 2025 году. Кроме того, канцлер подчеркнул, что конфликт на Украине закончится только тогда, когда из сторон будет «истощена в военном или экономическом отношении».

15 января Мерц подчеркнул, что Россия остается «значимым европейским соседом», и выразил надежду на достижения баланса в отношениях с Москвой.

13 февраля на Мюнхенской конференции Мерц заявил, что не возражает против диалога с Россией по украинскому урегулированию, однако считает, что Москва пока не готова «говорить серьезно».

В феврале СМИ сообщали о наличии технических контактов между Москвой и Берлином. Кроме того, в начале месяца стало известно, что советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву. По информации французских СМИ, он встречался с помощником российского лидера Юрием Ушаковым.

Ранее Борис Джонсон призвал отправить европейские войска на Украину.