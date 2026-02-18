В Кремле прокомментировали информацию о якобы ядерных испытаниях в Китае

Россия и Китай, вопреки сведениям Соединенных Штатов, не проводили ядерные испытания. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

»[В Кремле] слышали много ссылок на некоторые испытания. Ни РФ, ни Китай не проводили испытаний», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что представители КНР уже отвергли обвинения, и Москва подтверждает позицию Пекина.

17 февраля помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа сообщил, что Россия и Китай якобы проводили в последние годы ядерные испытания малой мощности.

По его словам, одно такое испытание состоялось в Китае на полигоне у озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 22 июня 2020 года. При этом помощник госсекретаря не смог уточнить мощность заряда из-за того, что Пекин использует метод проведения испытаний, который позволяет снизить эффективность сейсмического аппарата по выявлению подобной деятельности.

Ранее в США заявили о намерении вернуться к ядерным испытаниям на равной основе с РФ и КНР.