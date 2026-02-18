Общественники обратились к Генпрокуратура из-за вымогательства денег у участников СВО

Представители общественного движения «Зов народа» обратились к Генпрокуратуре РФ с просьбой проверить информацию о вымогательстве денежных средств у участников специальной военной операции (СВО) в одной из воинских частей России. Об этом сообщает «Абзац».

По данным издания, поводом для этой инициативы стала публикация в неназванном Telegram-канале, в которой сообщается о том, что военнослужащего Игоря Коршунова после перевода в тыл вынудили отдать 1,8 млн рублей некоему полковнику.

Сообщается, что в мошеннической схеме замешано командование военной части. При этом после попытки обратиться в органы заявителю начали поступать угрозы.

Руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев в беседе с изданием выразил надежду на то, что профильные ведомства в скором времени дадут соответствующий ответ по этому делу.

«Если изложенные факты подтвердятся, то командир, конечно, понесет ответственность», — отметил общественник.

До этого СК по Приморскому краю сообщил об аресте участников преступного сообщества, вымогавших деньги у граждан, включая участников спецоперации. В ведомстве уточнили, что банду в 2021 году организовал 52-летний местный житель, собрав не меньше 12 подельников.

Следствие считает, что в период с 2021 по 2025 годы участники банды совершили на территории Находки и и Находкинского городского округа не менее 20 преступлений, среди них 16 особо тяжких — вымогательства, грабежи, разбои, похищения.

Ранее Бастрыкин раскрыл подробности о бандитах в Шереметьево, грабивших бойцов СВО.