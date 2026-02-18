В Госдуму внесен проект о продлении «гаражной амнистии»

В Госдуму внесен законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года

В Госдуму внесли законопроект о продлении упрощенного порядка оформления прав россиян на гаражи и земельные участки под ними до 2031 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по госстроительству и законодательству, передает РИА Новости.

Как заявил один из инициаторов проекта, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, данный механизм позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса и получить возможность передавать по наследству или продавать в рамках правового поля.

Он добавил, что упрощенный порядок нужно продлить еще на пять лет с учетом «масштаба задачи и количества незарегистрированных объектов».

«Гаражная амнистия» — это действующий до 1 сентября 2026 года в России упрощенный порядок регистрации капитальных гаражей и земельных участков под ними. Закон позволяет владельцам бесплатно оформить в собственность землю, если гараж построен до 30.12.2004 года на муниципальной или государственной территории.

Ранее юрист рассказал, как собственники гаража могут лишиться своего имущества без компенсации.