Политолог назвал лучший способ получить гарантии нерасширения НАТО на восток

Даже если российские дипломаты добьются получения письменных обязательств от НАТО о нерасширении на восток, этого будет недостаточно, считает политолог Константин Блохин. Лучшей гарантией в данном вопросе станет создание сети российских военных баз на территории Украины, заявил он «Ридусу».

Так эксперт прокомментировал сообщение российского посольства в Брюсселе о том, что что Москва будет настаивать на юридической фиксации договоренностей о нерасширении НАТО. Блохин отметил, что получения письменных обязательств, которые могут со временем пересмотреть, недостаточно.

«Из соглашений иногда выходят, их можно пересмотреть — пример внешней политики того же Дональда Трампа это наглядно демонстрирует, — пояснил политолог. — В условиях СВО и тем более президентства Трампа НАТО не рискнёт принимать Украину, но сохранится ли эта тенденция при его преемниках в Белом доме — вопрос».

По его мнению, лучшей гарантией для России стало бы создание сети военных баз на территории Украины – это стало бы инструментом контроля не только на бумаге, но и «на земле», заключил эксперт.

Напомним, в посольстве в Бельгии заявили, что альянс должен «на бумаге» подтвердить свои обязательства, а также отменить решение Бухарестского саммита 2008 года о перспективе членства Украины и Грузии. В Москве считают, что прежние устные гарантии Запада были проигнорированы. Что на этот счет говорят дипломаты, какую позицию занимает президент и как реагируют в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Чехии выступили против вступления Украины в ЕС и НАТО.