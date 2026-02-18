Размер шрифта
Песков рассказал, обсуждают ли в Кремле блокировку Telegram

Песков: Кремль не занимается блокировками, этим занимается РКН
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, обсуждают ли в Кремле блокировку мессенджера Telegram.

«Кремль не занимается блокировкой Telegram и других платформ. Этим занимается РКН (Роскомнадзор. — «Газета.Ru»)», — ответил Песков на вопрос журналиста.

13 февраля Песков говорил, что присутствие иностранных мессенджеров на российском рынке может позитивно сказаться на развитии отечественного сервиса Max.

До этого депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ограничения против мессенджера Telegram со стороны Роскомнадзора являются составной частью борьбы между Россией и НАТО.

На прошлой неделе российские пользователи Telegram начали жаловаться на серьезный сбой в работе мессенджера. Позднее в Роскомнадзоре сообщили об ограничении работы сервиса в связи с нарушением действующих в стране законов. Ведомство подчеркнуло, что продолжит принимать меры против мессенджера. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ пообещали изучить правовые основания для замедления Telegram.
 
