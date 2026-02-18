Размер шрифта
В Госдуме предложили ввести новый налог

Миронов предложил взимать налог в 1–4% от стоимости машин, яхт и самолетов
Глава «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что партия внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий введение налога на роскошь. По его мнению, текущая система налогообложения не отражает реальных доходов владельцев элитной недвижимости и транспорта.

«Кому война, кому мать родна. За прошлый год состояние богатейших бизнесменов России выросло почти на 24 миллиарда долларов. Казалось бы, в наше непростое время государству сам бог велел увеличивать доходы бюджета за счет тех, кто округляет свои капиталы, за счет их дворцов, усадеб, машин, яхт и самолетов. Однако система налогообложения по-прежнему не отражает реальную платежеспособность владельцев элитной недвижимости и транспортных средств. Так, действующий транспортный налог исчисляется исходя из мощности двигателя, тяги или вместимости без прямой связи с стоимостью автомашины или яхты», — пояснил депутат.

Миронов предлагает скорректировать шкалу прогрессивного налогообложения, дополнив уже существующие федеральные ставки новыми в привязке к кадастровой стоимости объекта. Одновременно предлагается ввести дополнительный разовый налог на приобретение дорогостоящих транспортных средств, подчеркнул он.

«Как это конкретно выглядит. Для недвижимости стоимостью свыше 350 млн рублей вводится налог в размере от 3 до 4% от кадастровой стоимости. Для автомашин стоимостью свыше 20 млн и объектов водного и воздушного транспорта стоимостью свыше 50 млн взимается разовый налог по ставке от 1 до 4% от стоимости приобретения. Реализация законопроекта даст дополнительные поступления в региональные и местные бюджеты, обеспечив более справедливое перераспределение налоговой нагрузки на граждан с высоким уровнем потребления», — заключил он.

О планах депутатов внести такой законопроект на рассмотрение парламента сообщало агентство ТАСС.

Ранее в ЦБ назвали сроки завершения роста цен в России.
 
