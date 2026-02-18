Песков призвал не предвосхищать переговоры США и Ирана по ядерной программе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не предвосхищать итоги переговоров Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе, в том числе по вопросу контроля за запасами обогащенного урана. Об этом он заявил на брифинге.

«У нас была инициатива. Заявляли о готовности принять уран. Остальное — предмет обсуждения между иранцами и американцами», — заявил Песков, добавив, что предвосхищать результат подобных переговоров было бы не правильным.

В ходе американо-иранских переговоров в Женеве Тегеран выдвинул предложение о передаче части своих запасов высокообогащенного урана третьей стране, например, России. Данный шаг, по мнению иранской стороны, призван развеять главные опасения Вашингтона относительно ядерной программы Ирана. Исламская республика также выразила готовность приостановить процесс обогащения урана на период до трех лет. Тем не менее, администрация Трампа настаивает на полном прекращении ядерной программы. Параллельно с переговорами, США увеличивают свое военное присутствие в регионе, а Иран, в свою очередь, пригрозил возможностью блокировки Ормузского пролива.

Ранее глава МИД Ирана рассказал о прошедших в Женеве переговорах с США.