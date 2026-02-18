«Не разочаровала»: в Washington Post восхитились Аделией Петросян

Американское издание Washington Post посвятило обзорную статью выступлению российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх 2026 года.

Заголовок статьи звучит так: «Мир наконец-то снова увидел российскую фигуристку. Она не разочаровала». В материале рассказывается об обстоятельствах отбора фигуристки на Олимпиаду и ее участии в короткой программе.

18 февраля Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде. Прокат Петросян судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место. Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

