Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр: в Москве действует «оранжевый» уровень опасности из-за снега
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве и Подмосковье 19 февраля объявлен «оранжевый» — предпоследний — уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Отмечается, что предупреждение будет действовать с 00:00 часов 19 февраля до 00:00 часов 20 февраля. В столице ожидаются сильный, в дневные часы местами очень сильный снег, метель, гололедица и снежные заносы на дорогах, также возможно усиление ветра до 17 м/с.

«Оранжевый» уровень погодной опасности означает, что погода может представлять опасность, есть вероятность стихийных бедствий.

18 февраля главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве 19 февраля ожидается резкое изменение погоды – город накроет настоящий снежный коллапс, будет установлен новый рекорд по объему выпавших осадков.

Снегопад начнется после двух-трех часов ночи, причем он будет сопровождаться метелью. К утру ожидается выпадение не менее 5 мм осадков, а днем погода станет еще более непредсказуемой, снегопады усилятся и накроют практически всю территорию Москвы и Московской области, предупредила Позднякова. Это приведет к созданию снежных заносов на дорогах, метель сохранится и в дневные часы, будет дуть ветер от 12 до 17 м/с.

Ранее синоптик Тишковец сообщил, что Москву ожидают самые большие за всю зиму сугробы.
 
