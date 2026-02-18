Российские войска уничтожили склад горючего, объекты энергетики, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ), нанесли удары по местам предполетной подготовки и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 141-м районе в зоне проведения СВО. Об этом сообщает министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

Отмечается, что время операции Вооруженными силами России использовались боевые самолеты, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.

Сообщается также, что средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 155 беспилотников самолетного типа ВСУ.

До этого старший наводчик 238-й гвардейской артиллерийской бригады ВС РФ с позывным «Малый» сообщил, что российские военнослужащие с помощью высокоточного снаряда «Краснополь» нанесли удар по складам Вооруженных сил Украины, на которых хранились боеприпасы для FPV-дронов.

Ранее группировка «Восток» взяла под контроль Криничное и Харьковкую.