Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Минобороны рассказали об ударах по Украине

Минобороны: ВС РФ поразили склад горючего и объекты энергетики ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска уничтожили склад горючего, объекты энергетики, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ), нанесли удары по местам предполетной подготовки и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 141-м районе в зоне проведения СВО. Об этом сообщает министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

Отмечается, что время операции Вооруженными силами России использовались боевые самолеты, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.

Сообщается также, что средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 155 беспилотников самолетного типа ВСУ.

До этого старший наводчик 238-й гвардейской артиллерийской бригады ВС РФ с позывным «Малый» сообщил, что российские военнослужащие с помощью высокоточного снаряда «Краснополь» нанесли удар по складам Вооруженных сил Украины, на которых хранились боеприпасы для FPV-дронов.

Ранее группировка «Восток» взяла под контроль Криничное и Харьковкую.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!