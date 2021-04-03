Защита пострадавшей в ДТП не согласна с решением суда в отношении блогера Била

Защита пострадавшей в ДТП в центре Москвы с участием Эдварда Била прокомментировала решение суда, избравшего меру пресечения в отношении блогера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Адвокат Андрей Князев заявил, что не согласен с постановлением суда.

Ранее Тверской суд Москвы предписал Билу не покидать жилище, не пользоваться интернетом и не садиться за руль.

Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

Сам блогер заявлял, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время. В отношении Била было возбуждено уголовное дело. При этом анализы не выявили следов алкоголя в его крови.